Жодних прямих платежів: Росія та В’єтнам вигадали, як обійти санкції

Росія та В'єтнам розробили схему ухилення від санкцій, яка дозволяє приховати платежі за угодами про купівлю озброєння.

Про це йдеться у розслідуванні Associated Press.

Для цього сторони стали використовувати для розрахунків за оборонними контрактами прибутки від спільних нафтогазових підприємств без відкритих грошових переказів через глобальну банківську систему.

Згідно з внутрішніми в'єтнамськими документами, які отримало інформагентство, за цією схемою В'єтнам придбав російські бойові літаки, танки та кораблі, в кредит у Москви. А потім повертав цей кредит за рахунок своєї частки прибутків від спільного в'єтнамсько-російського нафтогазового підприємства, що працює в Сибіру.

"Такі транзакції дозволяють зберігати грошові потоки, навіть якщо санкції, спрямовані на припинення війни Росії в Україні, посилюються", – говориться у публікації.

За схемою, про яку дізналося агентство, в'єтнамський прибуток від "Русвьетпетро" спрямовується в Москву для погашення кредитів на військові закупівлі. Надлишковий прибуток перераховується в російську "Зарубежнефть", а вже вона через свої спільні підприємства повертає еквівалентні суми у В'єтнам. Тож, фінансові потоки не перетинаються з глобальною банківською системою.

Як зазначає Associated Press, це відбувається у "небезпечний час", коли США намагаються зміцнити зв'язки з В'єтнамом як захисним бар'єром проти зростаючої китайської агресії в Південно-Східній Азії та ведуть торгові переговори з Ханоєм після того, як Білий Дім наклав 20% мита. І в той же час президент Дональд Трамп погрожує ще суворішими санкціями проти Москви.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в'єтнамські банки почали висувати додаткові вимоги до російських компаній під час проведенні платежів. Тепер гроші проходять тільки в двох випадках: якщо товар дійсно постачається до В'єтнаму або при наявності громадянина республіки серед засновників компанії-контрагента.

Також повідомлялося, що запровадження мит США у розмірі від 20% до 40% може скоротити експорт В’єтнаму до Сполучених Штатів на третину — до 37 мільярдів доларів.

Також повідомлялося, що у зовнішній торгівлі РФ помітно зростає обмін товар на товар: наприклад, пшениця на китайські авто або насіння льону на будматеріали.

Проблеми з розрахунками, спричинені санкціями через війну в Україні, змусили принаймні одну китайську компанію шукати сталеві та алюмінієві сплави в обмін на двигуни.