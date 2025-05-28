В’єтнам переорієнтовується з американського на близькосхідний ринок

На тлі зростання напруженості у світовій торгівлі та зміни ринкової динаміки в'єтнамські фірми все частіше звертають увагу на Близький Схід як на перспективну альтернативу експорту.

Про це пише The Vietnam Investment Review.

В'єтнамський бізнес ще ніколи не стикався з такою кількістю одночасних викликів. Світовий ринок стає все більш фрагментованим. Це свідчить про закінчення епохи глобалізації, говориться у статті.

В минулому багато місцевих фірм зосереджували свою увагу на виході на ринок США, іноді нехтуючи іншими потенційними напрямками. Тепер вони проводять реструктуризацію і приймають стратегію диверсифікації ризиків. "Ми більше не кладемо всі яйця в один кошик", – прокоментував виданню власник однієї з таких фірм.

Диверсифікація ринку є життєво важливою для виживання бізнесу в сучасному нестабільному середовищі, пише The Vietnam Investment Review.

Вихід на нові ринки, такі як Близький Схід, "який значною мірою захищений від американських тарифів", стає все більш привабливим для в'єтнамських фірм. Хоча це і складний ринок, з суворою системою сертифікації, заснованою на ісламських релігійних принципах, яка регулює все: від сировини до виробництва, пакування та логістики. І кожна країна в регіоні може мати свої додаткові правила – сертифікація в одній країні не гарантує визнання в іншій.

Тим не менш, в'єтнамський бізнес вже робить кроки для виходу на цей ринок, пише видання. І нагадує про угоди про всеосяжне економічне партнерство між В'єтнамом та ОАЕ в жовтні минулого року, яка, як очікується, відкриє подальші торговельні та інвестиційні можливості між В'єтнамом та регіоном Близького Сходу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у квітні В’єтнам зафіксував найвищі обсяги експорту до США з часів пандемії — понад 12 млрд дол. Це на 34% більше, ніж роком раніше, повідомила в'єтнамська митниця. Одночасно імпорт з Китаю також досяг пікового рівня — понад 15 млрд дол.

Зростання відбулося на тлі переговорів Ханоя з Вашингтоном щодо скорочення торгівельного профіциту і боротьби з постачанням китайських товарів до США через В’єтнам. США підозрюють, що багато товарів з Китаю потрапляють до них з маркуванням "Made in Vietnam", хоча реальна додана вартість у В’єтнамі — мінімальна.

Також повідомлялося, що Китай і В'єтнам підписали десятки угод про співпрацю під час державного візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна у межах локального партнерства КНР. Дві країни підписали загалом 45 угод під час зустрічі китайського лідера з головою Комуністичної партії В'єтнаму То Ламом.