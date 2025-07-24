Експорт В’єтнаму до США може впасти на третину

Запровадження мит США у розмірі від 20% до 40% може скоротити експорт В’єтнаму до Сполучених Штатів на третину — до 37 мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з оцінкою, підготовленою для консультативної ради прем’єр-міністра Фам Мінь Чіня, мита негативно вплинуть на електроніку, машинобудування, швейну, взуттєву та меблеву промисловість. Найбільше постраждає технологічна галузь, експорт якої може скоротитися на 15 мільярдів доларів.

Документ, датований 11 липня, також стверджує, що митна політика США становить "пряму загрозу для стійкості ланцюга поставок електроніки" і використовується для "стримування галопуючого розвитку Китаю". США планують обкласти митом у 40% товари, які перенаправляються через В’єтнам з Китаю.

Експорт В’єтнаму до США у 2023 році становив приблизно 120 мільярдів доларів. В’єтнам поки не підтвердив тарифні ставки офіційно, але готується до посилення контролю за маркуванням походження та оцінкою локалізації виробництва.

Державні органи країни планують запровадити нові інспекційні механізми та штрафи за торговельне шахрайство, щоби зменшити ризики потрапляння під жорсткі мита США.

Нагадаємо:

США введуть мито у розмірі 20% на в'єтнамські товари, що нижче за раніше анонсовані мита, через що напруга у відносинах з десятим за обсягом торговим партнером частково спала.