Volkswagen відкличе понад 60 000 автомобілів в США

Volkswagen відкликає 60 490 американських автомобілів через несправність.

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленням, машини відкликають через несправність відображення положення передачі. Це може призвести до відкату автомобіля, якщо не задіяне стоянкове гальмо, повідомила в суботу Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США.

Відкликання стосується певних автомобілів 2021-2023 ID.4, 2022-2023 Audi Q4 e-Tron та Q4 e-Tron Sportback, повідомляє регулятор автомобільної безпеки.

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