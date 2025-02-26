Українці зменшили попит на дизельні авто: найпопулярніші моделі

У січні автопарк України поповнили 4305 авто з дизельними двигунами, що на 27% менше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Серед придбаних у січні дизельних авто 903 од. нових (-17%) та 3402 од. вживаних, ввезених з-за кордону (-29%).

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

1. RENAULT Duster - 144 од.;

2. TOYOTA Land Cruiser Prado - 129 од.;

3. TOYOTA Hilux - 66 од.;

4.PEUGEOT Landtrek - 62 од.;

5. SKODA Kodiaq - 41 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

1. RENAULT Megane - 272 од.;

2. SKODA Octavia - 243 од.;

3. NISSAN Qashqai - 229 од.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 204 од.;

5. VOLKSWAGEN Golf - 115 од.

Нагадаємо:

У січні українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 40% менше, у порівнянні з січнем 2024 року.

Також у січні в Україні автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.

Крім цього, у січні українці поставили на облік 3637 електромобілів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.