Volkswagen отзовет более 60 000 автомобилей в США

Volkswagen отзывает 60 490 американских автомобилей из-за неисправности.

Об этом сообщает Reuters.

По сообщению, машины отзывают из-за неисправности отображения положения передачи. Это может привести к откату автомобиля, если не задействован стояночный тормоз, сообщила в субботу Национальная администрация безопасности дорожного движения США.

Отзыв касается определенных автомобилей 2021-2023 ID.4, 2022-2023 Audi Q4 e-Tron и Q4 e-Tron Sportback, сообщает регулятор автомобильной безопасности.

Напомним:

В январе автопарк Украины пополнили 4305 авто с дизельными двигателями, что на 27% меньше, чем в прошлом году.