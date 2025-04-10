Влада РФ заборонить повертатися західним компаніям, які фінансували "ворожі" організації
Іноземні компанії, які пішли з Росії і фінансували "ворожі" Москві організації, не зможуть повернутися на російський ринок.
Це випливає з попередніх критеріїв, які російський уряд розробив для зарубіжних компаній, що бажають відновити роботу в країні, повідомили РБК обізнані джерела.
Зокрема, відмовляти в повторному допуску на російський ринок планується за "ворожу позицію", фінансування Збройних сил України (ЗСУ), "небажаних" організацій та "іноземних агентів".
Також уряд збирається відмовляти тим компаніям, які до відходу з Росії припинили виконувати зобов'язання перед співробітниками, мають борги із зарплати, податків та інших обов'язкових платежів.
Обговорюються і додаткові вимоги. Зокрема, компанії можуть зобов'язати доводити локалізацію виробництва до певного рівня, передавати Росії технології і розміщувати в країні не тільки виробничі потужності, а й інженерні та наукові центри розробок.
Крім того, російському бізнесу можуть надати можливість оцінити ризики, що виникають у разі відновлення роботи тієї чи іншої зарубіжної компанії.
Водночас джерела РБК наголосили, що остаточного варіанту документа поки що не узгоджено.
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