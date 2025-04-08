Російська економіка різко сповільнюється: економісти прогнозують більше потрясінь

Російська економіка різко сповільнилася, і перспективи виглядають невтішними.

Про це пише Reuters.

Згідно з останніми даними, зростання ВВП в лютому 2025 року знизилось до 0,8% порівняно з 3% у січні 2025 року.

Водночас внаслідок дефіциту робочої сили та високих процентних ставок, інфляція перевищила 10%.

"Погіршення ситуації в значній частині промислових секторів стає стійким. Ознаки уповільнення набирають обертів", – зазначили аналітики Райффайзенбанку.

На тлі падіння цін на нафту, що досягли найнижчих рівнів з квітня 2021 року, а також введення жорстких західних санкцій, економісти прогнозують подальше уповільнення економіки. Сектора, які залучені до заміщення санкційного імпорту та військового виробництва, досі показують певне зростання, проте решта економіки перебуває в стагнації.

Прогнози щодо зростання ВВП на 2025 рік варіюються: Міністерство економіки прогнозує зростання на рівні 2,5%, тоді як Центральний банк очікує лише 1-2%.

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Нагадаємо:

Незважаючи на заяви влади про велику кількість охочих повернутися в Росію компаній з "недружніх" країн, жодна з них досі не подала заявку, щоб відновити роботу на російському ринку.

У Росії за перші три місяці 2025 року продажі смартфонів впали більш ніж на 20%.