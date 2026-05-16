Трамп заявив, що Сі згоден: Іран має відкрити Ормуз

Президент США Дональд Трамп заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін погодився: Тегеран має знову відкрити Ормузьку протоку, хоча Китай не дав жодних ознак, що втручатиметься.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Повертаючись із Пекіна в п'ятницю після двох днів переговорів із Сі, Трамп сказав, що розглядає можливість скасувати санкції США проти китайських нафтових компаній, які купують іранську нафту. Китай є найбільшим покупцем іранської нафти.

"Я не прошу про жодні послуги, бо коли просиш про послуги, доводиться надавати послуги у відповідь", — сказав Трамп журналісту на борту Air Force One, коли його запитали, чи взяв Сі тверде зобов'язання тиснути на іранців, щоб ті знову відкрили життєво важливу протоку.

Сі не коментував своїх обговорень з Трампом щодо Ірану, хоча Міністерство закордонних справ Китаю висловило роздратування війною з Іраном, назвавши її конфліктом, "який ніколи не мав статися і не має причин тривати".

Нагадаємо:

Іран почав дозволяти деяким китайським суднам проходити через Ормузьку протоку після досягнення домовленостей щодо правил управління судноплавством у регіоні.

Раніше повідомлялося, що парламент Ірану готується ухвалити закон, який обмежить рух суден через Ормузьку протоку.

Також повідомлялося, що Тегеран налаштований запровадити новий режим зборів з судноплавних компаній у Ормузькій протоці.

Збільшення трафіку через Ормузьку протоку сигналізує про послаблення обмежень на одному з найважливіших енергетичних маршрутів світу, але регіон продовжує залишатися небезпечним для судновласників.