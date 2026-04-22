Виробник Durex більше не може використовувати свій бренд в РФ через санкції ЄС

Британський виробник споживчих товарів Reckitt повідомив, що російський підрозділ компанії розробляє нові продукти та реєструє об'єкти інтелектуальної власності, щоб замінити більшу частину свого асортименту засобів гігієни в цій країні у відповідь на посилення санкцій ЄС.

Про це повідомляє Reurters.

"Зміни в санкціях вплинули на нашу здатність як постачати на ринок засоби для догляду за домом та захисту від мікробів, так і використовувати глобальні бренди, якщо основний продукт обмежений санкціями ЄС, а права інтелектуальної власності належать суб'єкту господарювання ЄС", — повідомив Reuters у електронному листі представник Reckitt.

Виробник побутової хімії також зазначив, що зміни в режимі санкцій Європейського Союзу призвели до двозначного відсоткового зниження порівнянного доходу в Росії та до падіння порівнянного доходу на 200 базисних пунктів для ринків, що розвиваються, в цілому.

Представник зазначив, що команда Reckitt у Росії "зараз розробляє продукти та реєструє нову інтелектуальну власність, щоб замінити більшу частину асортименту засобів гігієни".

Робота з заміни асортименту ведеться на місцевому рівні, і головний офіс Reckitt не надає жодної підтримки, додав представник.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Reckitt заявила, що розпочала процес, спрямований на передачу права власності на свій російський бізнес, ставши першим великим виробником товарів особистої гігієни, який це зробив.

У середу Reckitt заявила, що цей процес "триває, і ми надамо додаткову інформацію, якщо і коли це буде доречно".

