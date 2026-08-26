Meta заплатить 18 мільярдів доларів у рамках врегулювання позову у США

Компанія Meta Platforms погодилася виплатити до 18 млрд доларів для врегулювання позовів з боку більшості штатів США, які стверджували, що компанія розробила ці платформи з метою викликати у дітей залежність та вводила споживачів в оману щодо їхньої безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Угода не вимагає від Meta, яка, погоджуючись на її укладення, заперечувала наявність правопорушень, відмовитися від персоналізованих рекомендацій або цільової реклами. Загальна сума виплати становить приблизно три-чотири місяці прибутку для компанії, що базується в Менло-Парку, штат Каліфорнія.

Угоди передбачають виплати на суму понад 17,6 млрд доларів на користь 48 штатів США, Вашингтона, округ Колумбія, Пуерто-Рико, Американського Самоа та Північних Маріанських островів.

Meta також виплатить 459 млн доларів для врегулювання претензій штатів щодо порушення конфіденційності, пов'язаних зі скандалом навколо "Cambridge Analytica", в рамках якого британська консалтингова фірма збирала особисті дані мільйонів користувачів Facebook.

Найбільшу суму – 2,2 млрд доларів – отримає Каліфорнія, а Нью-Йорк і Техас отримають по понад 1 млрд доларів кожен.

Частина виплат залежить від того, чи запровадять Alphabet, YouTube та TikTok від ByteDance аналогічні заходи захисту дітей.

Нагадаємо:

Материнська компанія Facebook та Instagram, Meta, погодилася на багатомільярдну угоду щодо позовів, поданих кількома штатами США, в яких стверджувалося, що її платформи завдають шкоди дітям.