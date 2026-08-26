Meta погодилась піти на угоду із судом у США і ввести обмеження для дітей

Материнська компанія Facebook та Instagram, Meta, погодилася на багатомільярдну угоду щодо позовів, поданих кількома штатами США, в яких стверджувалося, що її платформи завдають шкоди дітям.

Про це повідомляє BBC.

Угода, яка має бути затверджена судом, зобов'язує Meta запровадити певні правила для підлітків-користувачів, зокрема щоденні обмеження та нічні блокування.

Це завершує судовий процес, який розпочався в Окленді, штат Каліфорнія, трохи більше тижня тому і мав тривати шість тижнів.

Справа виникла внаслідок позову, поданого у 2023 році 29 штатами США, зокрема Каліфорнією та Нью-Йорком, у якому стверджувалося про численні порушення федеральних та штатних законів про захист приватного життя дітей.

Серед них — порушення федерального Закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті, покликаного захищати дітей віком до 13 років від цілеспрямованого впливу компаній, що ведуть діяльність в Інтернеті.

Штати стверджують, що Meta розробила Facebook та Instagram таким чином, щоб вони викликали у дітей та підлітків залежність, а функції в додатках (такі як автоматичне відтворення відео та Instagram Stories) створені для того, щоб утримувати їх у цих додатках якомога довше.

Вони стверджують, що Meta ускладнює молодим людям можливість рідше користуватися платформою — за допомогою таких функцій, як часті сповіщення, покликані повернути молодь до додатків.

Штати стверджують, що компанія ввела споживачів в оману щодо безпеки платформ для молодих користувачів.

Meta також звинувачують у неналежному зборі та використанні персональних даних дітей під час їхнього користування платформами компанії.

Нагадаємо:

TikTok та його китайська материнська компанія ByteDance погодилися на укладення угоди про виплату 400 мільйонів доларів для врегулювання звинувачень Міністерства юстиції США у тому, що додаток для коротких відео порушував конфіденційність дітей в Інтернеті.