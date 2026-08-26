Китайські хакери намагались зламали системи Мінʼюсту США, NASA, ФРС, Сенату

У середу Сполучені Штати заявили, що їм вдалося зірвати китайську хакерську операцію, відповідальну за злом систем Міністерства юстиції США, НАСА, Федеральної резервної системи, Сенату США та інших важливих урядових відомств.

Про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві Міністерство юстиції США повідомило, що вилучило домени, які використовували дві хакерські платформи під назвами "QScan" та "QTRouter", які, за його словами, застосовувалися в рамках цієї кампанії.

Пекін регулярно заперечує свою причетність до хакерських атак.

Нагадаємо:

У серпні пов'язане з Росією хакерське угруповання Cl0p заявило про викрадення значних обсягів внутрішніх даних у майже 50 компаній по всьому світу, серед яких опинилися енергетичний гігант Shell, виробник медичної техніки Philips, а також корпорації General Electric і Fiserv.