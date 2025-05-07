Возобновление импорта газа из РФ стало бы исторической ошибкой - Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз не допустит восстановления зависимости от газа и нефти агрессора.

Об этом в Европарламенте заявила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщается на сайте Европейской комиссии.

"Некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран для российских газа и нефти. Это была бы ошибка исторических масштабов. И мы этого не допустим", - заявила она.

"Зависимость от России вредит не только нашей безопасности, но и экономике. Наши цены на энергоносители не могут диктоваться враждебным соседом. Нам нужен последний толчок для постепенного отказа от российского ископаемого топлива", - цитирует сайт Председателя Еврокомиссии.

Она поддержала новую дорожную карту полного отказа от российских энергоносителей. И отметила, что Россия неоднократно доказывала свою ненадежность как поставщик.

"Путин уже перекрывал потоки газа в Европу в 2006, 2009, 2014, 2021 годах и на протяжении всей войны. Сколько раз это должно повториться, прежде чем они усвоят урок", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она признала, что в последнее время в Европе наблюдается небольшое увеличение импорта энергоносителей из России, но спрогнозировала, что оно будет временным.

"Мы также должны продолжать подрывать способность России вести войну. Наш основной интерес в сфере безопасности - прекратить финансирование военного сундука Путина", добавила .фон дер Ляйен.

И напомнила, что в начале войны ЕС терял на российское ископаемое топливо 12 млрд евро в месяц, а сегодня снизил эти расходы до 1,8 миллиарда евро в месяц.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность юридически выйти из долгосрочных контрактов на российский газ, не выплачивая компенсации. Это один из шагов в рамках плана ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года. Рассматривается вариант объявления форс-мажора, который позволил бы компаниям прекратить контракты без финансовых последствий.

Также сообщалось, что руководители крупнейших фирм ЕС начали говорить о том, что импорт определенного количества российского газа, в том числе от российского государственного гиганта "Газпром" может возобновиться.

"Если в Украине будет разумный мир, мы могли бы вернуться к потокам в 60 миллиардов кубометров, возможно, 70, в год, включая СПГ", - сказал Дидье Голло, исполнительный вице-президент французской компании Engie, в интервью агентству Reuters.