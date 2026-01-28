Венесуельська нафта повертається: США готуються зняти частину санкцій – Reuters

Американські посадовці працюють над ліцензією, яка скасує частину санкцій на енергетичний сектор Венесуели, що дозволить країні вільніше експортувати свою нафту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири різних джерела.

США наклали санкції проти Венесуели у 2019 році після першого переобрання Ніколаса Мадуро на посаду президента, сильно обмежуючи венесуельські експортні можливості.

Після викрадення Мадуро на початку січня Сполучені Штати збільшили свої закупівлі венесуельської нафти, видавши трейдерам Vitol та Trafigura ліцензії на імпорт 50 млн барелів. Проте в нафтосховищах Венесуели лишаються ще мільйони барелів.

За даними видання, зняття санкцій сприяє укладенню угоди з США про постачання нафти на суму понад 2 млрд дол, а також про відновлення нафтової галузі Венесуели на 100 млрд дол.

Також у країні готується нафтова реформа, що підсилить інвестиції в нафтогазовий сектор.

