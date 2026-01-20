Китай "прощається" з дешевою нафтою Венесуели: останні танкери в дорозі

Останні танкери із санкційною венесуельською нафтою, що прямують до Азії, мають прибути в найближчі дні — фактично це підводить риску під легким доступом Китаю до джерела дешевого ресурсу, який допомагав утримувати його нафтопереробний сектор.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ці судна — значною мірою завантажені та відправлені ще до того, як минулого місяця США почали всерйоз посилювати блокаду Венесуели — імовірно, поповнять флот, що вже простоює у водах біля Малайзії та Китаю.

Багато з цих танкерів тримають важку, високосірчисту венесуельську нафту, постачання якої відбувалося за часів нині усуненого президента Ніколаса Мадуро, — короткострокову "подушку" для китайських покупців, які готуються до майбутнього з вищими цінами.

Танкери Tamia та Loyalty, завантажені відповідно в листопаді та грудні, схоже, є серед останніх прибуттів до Азії — за даними аналітичних компаній Kpler і Vortexa. Два судна перевозять загалом близько 3,8 млн барелів нафти, обходять мис Доброї Надії та тримають курс на Азію, а прибуття очікується наступного місяця.

Наразі у світі у "плавучому зберіганні" перебуває приблизно 24 млн барелів венесуельської нафти, й близько половини цього обсягу — в Азії, за оцінками Kpler.

Після затримання Мадуро на початку січня Вашингтон прагне взяти під контроль венесуельську нафтову торгівлю, відновлюючи потоки венесуельської нафти до американських НПЗ. Важливу роль у новому каналі також відіграють товарні трейдери Vitol Group і Trafigura Group завдяки ліцензіям США.

Для китайських покупців — особливо приватних НПЗ, які роками вигравали від дешевого "фіду" — приводів для радості небагато. Цього тижня Vitol пропонував Китаю нафту Merey зі знижкою близько $5 за барель до Brent — це значно вужче, ніж дисконти до $15 за барель, які спостерігалися до американської кампанії.

Операції державної нафтової компанії Венесуели PDVSA з завантаження вантажів для своїх основних клієнтів у Китаї залишалися призупиненими п'ятий день поспіль, тоді як країна продовжує завантажувати нафту тільки для американської компанії Chevron.