Уряд РФ різко скорочує витрати після обвалу нафтогазових доходів: що пустять "під ніж"

Російська влада скорочує бюджет поточного року на ключові проєкти підтримки національної економіки після різкого падіння нафтогазових доходів.

Про це пише російське видання "Коммерсант".

"Під ніж" вирішено пустити фінансування програми розвитку авіапрому, в рамках якої Кремль розраховував замінити західні лайнери у російських авіакомпаній. Сукупний бюджет програми з початкових 101,2 млрд рублів скоротиться на 22% - до 78,8 млрд рублів.

Базова держпрограма "Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності", в рамках якої планувалося на 40% збільшити випуск цивільних товарів до 2030 року, втратить 66,9 млрд рублів фінансування у 2025 році.

Витрати на підтримку автопрому буде урізано на 35 млрд рублів, на "високотехнологічні галузі" - на 46 млрд рублів, на "виробництво інноваційного транспорту" - на 25 млрд рублів, на виробництво суден і суднового обладнання - на 12,6 млрд рублів.

Майже третину фінансування - 1,7 млрд рублів із 5,6 млрд - втратить федеральний проєкт виробництва промислових роботів, у рамках якого правитель РФ Путін вимагав вивести Росію в топ-25 країн світу за щільністю роботизації.

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