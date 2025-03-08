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В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

Владимир Туник-Фриз — 8 марта, 17:13
В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram
Getty Images

В двух регионах подконтрольных РФ заблокировали Telegram из-за опасений, что он может быть использован врагами.

Об этом сообщает российское пропагандистское информационное агентство ТАСС

Сейчас приложение не работает в Дагестане и временно оккупированной Ичкерии.

По словам минцистра цифровизации Дагестана, Юрия Гамзатова, Telegram часто используют "недруги". Он привел пример беспорядков в аэропорту Махачкалы.

"Telegram должен пересмотреть подход к модерации контента, блокировки часто избегают экстремистские материалы", - сказал член комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Немкин.

Немкин отметил, что блокировка - вынужденная мера, поскольку мессенджер "активно использовался для координации беспорядков".

При этом в властях Дагестана отметили, что в будущем Telegram могут разблокировать.

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Россия

В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram
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