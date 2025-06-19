В Ірані понад пів доби не працює інтернет

Іран уже понад пів доби практично повністю відключений від Інтернету.

Про це повідмляє організація NetBlocks, яка контролює інтернет-підключення та ситуацію з кібербезпекою у світі.

"Дані показують, що Іран перебуває в режимі офлайн вже більше 12 годин. Оскільки влада запровадила загальнонаціональне відключення Інтернету, посилаючись на ймовірне "зловживання" мережею Ізраїлем у військових цілях", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

18 червня приблизно в 17:30 за місцевим часом в Ірані пропав доступ в Інтернет.