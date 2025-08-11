В Індії закликають бойкотувати американські бренди через мита Трампа

Після введення 50% мита на індійські товари прихильники Моді та бізнесмени закликають відмовитися від американських брендів.

Про це пише Reuters.

В Індії зростає хвиля закликів бойкотувати американські бренди на тлі нових мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді та його прихильники закликають підтримувати місцевих виробників і зменшити залежність від імпортної продукції.

Мита у розмірі 50% на індійські товари, за словами експортерів, загрожують відносинам між Нью-Делі та Вашингтоном. Під заклики бойкоту потрапили такі компанії, як McDonald's, Coca-Cola, Amazon, Apple та інші.

Співзасновник Wow Skin Science Маніш Чоудхарі у відеозверненні закликав зробити "Made in India" світовим трендом, а керівник DriveU Рахм Шастрі заявив, що Індії потрібні власні аналоги Twitter, Google, YouTube та WhatsApp.

Патріотичні заклики підхопили й громадські організації, зокрема Swadeshi Jagran Manch, пов’язана з партією Моді. Вони проводять мітинги та розповсюджують списки індійських альтернатив імпортним товарам.

Нагадаємо:

Індія призупинила плани з придбання нових американських озброєнь та літаків, що стало першим чітким сигналом невдоволення Делі після того, як президент США Дональд Трамп запровадив підвищені мита на індійський експорт.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт з Індії.