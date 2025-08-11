В Индии призывают бойкотировать американские бренды из-за пошлин Трампа

После введения 50% пошлины на индийские товары сторонники Моди и бизнесмены призывают отказаться от американских брендов.

Об этом пишет Reuters.

В Индии растет волна призывов бойкотировать американские бренды на фоне новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Премьер-министр Нарендра Моди и его сторонники призывают поддерживать местных производителей и уменьшить зависимость от импортной продукции.

Пошлины в размере 50% на индийские товары, по словам экспортеров, угрожают отношениям между Нью-Дели и Вашингтоном. Под призывы бойкота попали такие компании, как McDonald's, Coca-Cola, Amazon, Apple и другие.

Соучредитель Wow Skin Science Маниш Чоудхари в видеообращении призвал сделать "Made in India" мировым трендом, а руководитель DriveU Рахм Шастри заявил, что Индии нужны собственные аналоги Twitter, Google, YouTube и WhatsApp.

Патриотические призывы подхватили и общественные организации, в частности Swadeshi Jagran Manch, связанная с партией Моди. Они проводят митинги и распространяют списки индийских альтернатив импортным товарам.

Напомним:

Индия приостановила планы по приобретению новых американских вооружений и самолетов, что стало первым четким сигналом недовольства Дели после того, как президент США Дональд Трамп ввел повышенные пошлины на индийский экспорт.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии.