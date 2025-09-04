В економіці Росії відбулася "технічна стагнація" - глава "Сбербанка"

Російська економіка в другому кварталі увійшла в стадію "технічної стагнації", а щоб відбулося пожвавлення, потрібне істотне зниження ключової ставки.

Так вважає глава "Сбербанка" РФ Герман Греф, передає "Інтерфакс".

"Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію. Липень і серпень показують досить явні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок", - заявив Греф.

За оцінками "Сбербанку", на кінець року ставка буде приблизно на рівні 14%, але, водночас, цього недостатньо, щоб економіка "ожила".

"За поточних рівнів інфляції ставка, за якої можна сподіватися на пожвавлення економіки, 12% і нижче. Тому десь при досягненні цих рівнів, найімовірніше, ми побачимо пожвавлення економіки", - сказав Греф.

За словами глави "Сбербанку", кредитний портфель може перейти до стійкого зростання в другому півріччі 2025 року, якщо Центральний Банк знизить ставку мінімум на 200 б.п. (на 2 процентні пункти).

Греф також підкреслив, що важливою є навіть не номінальна ставка, а реальна, яка в Росії зараз є однією з найвищих у світі.

Нагадаємо:

У січні-липні надходження до федерального бюджету Росії від нафтогазового сектора скоротилися на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 69,2 млрд дол.