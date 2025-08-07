Бюджет РФ втратив майже $17 мільярдів через падіння цін на нафту – розвідка

У січні-липні надходження до федерального бюджету росії від нафтогазового сектору скоротилися на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $69,2 млрд.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Основні причини: падіння цін на нафту, зміцнення рубля та різке зменшення експорту газу до ЄС.

Зазначається, що середня ціна нафти марки Urals знизилася на 18,4% – до $60,37 за барель. Водночас рубль від початку року зміцнився на 45%, з 113,71 до 81,25 за долар США. Постачання газу до ЄС впало на 50% – до 9,93 млрд м³.

Розвідка повідомляє, що у відповідь на скорочення доходів уряд рф зменшує компенсації нафтовим компаніям у межах паливного демпфера. Мінфін переглянув прогноз нафтогазових надходжень на 2025 рік до $104,4 млрд – на 24% менше, ніж у попередніх очікуваннях ($137,3 млрд).

Нагадаємо:

Через стрімке скорочення нафтово-газових надходжень та постійне зростання витрат російський уряд готується вдруге за рік вносити зміни до бюджету.