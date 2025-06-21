Україна вперше в історії випередила Росію у торгівлі з Німеччиною

Про це повідомив посилаючись на дані статистичних органів Німеччини, повідомив радник з економічних питань в Посольстві України у ФРН Віталій Іващук.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на онлайн-дискусію "Як російське вторгнення змінило економічні відносини України та Німеччини?".

Посольство України проаналізувало дані німецької статистики щодо торгівлі Німеччини з Україною та зазначило, що у 2024 році Україна вперше з початку ведення статистики у 1992 році випередила Росію як торговий партнер ФРН.

У вересні 2023 року місячний торговельний оборот України та ФРН вперше перевищив показники торгівлі Німеччини з РФ.

Товарообіг між нашими країнами сягнув 840 мільйонів євро, тоді як обсяги торгівлі Росії і ФРН становили 770 мільйонів євро. Поміж основних товарів, які Україна експортує до Німеччини, продовольство, метали та вироби із них, машини, обладнання і транспорт.

У посольстві України у ФРН серед найбільш перспективних гащузей для роботи німецького бізнесу, розвитку двосторонніх торговельних відносин та інвестицій назвали відновлення України. Там також згадали енергетику, IT та цифровізацію.

Нагадаємо:

Німеччина купує на 95% менше товарів, ніж до війни, а сама Росія перемістилася з 12-го на 59-те місце у списку постачальників Німеччини.