Торгівля Росії з Німеччиною впала до пострадянського мінімуму

Німеччина купує на 95% менше товарів, ніж до війни, а сама Росія перемістилася з 12-го на 59-те місце у списку постачальників Німеччини.

Про це пише The Moscow Times.

Закупівлі Німеччиною російських товарів впали на 95% з довоєнного часу і виявилися найнижчими з моменту розпаду СРСР. Аналогічна картина спостерігається і з продажами німецьких товарів у Росії.

"До розв'язаної Путіним війни в Україні Німеччина була другим торговельним партнером Росії за сукупним товарообігом (після Китаю): у 2021 р. він становив 59,7 млрд євро. Але тепер ФРН практично нічого в Росії не купує", – пише видання.

За даними федерального статистичного управління, з останнього довоєнного року до 2024 р. імпорт обвалився на 94,6% і становив лише 1,8 млрд євро. Експорт німецьких товарів до Росії впав за той самий період на 71,6% до 7,6 млрд євро.

"Володимира Путіна багато що пов'язує з Німеччиною, де він ще за радянських часів служив резидентом КДБ. Тим символічніше, що його дії спровокували фактичний розрив у торговельних відносинах між двома країнами. Закупівлі Німеччиною російських товарів виявилися найнижчими з моменту розпаду СРСР. Аналогічна картина спостерігається і з продажами німецьких товарів у Росії", – пише The Moscow Times.

Перші статистичні дані про торгівлю з Росією після об'єднання Німеччини в жовтні 1990 р. і розпаду СРСР у грудні 1991 р. почали оприлюднювати в 1993 р. Тоді імпорт із Росії становив 10,72 млрд німецьких марок, а експорт – 11,39 млрд марок. Перерахунок цих сум у євро дає значення 5,48 млрд євро і 5,82 млрд євро відповідно, говориться у публікації.

"Таким чином, торік Німеччина імпортувала російських товарів на суму приблизно втричі меншу, ніж у 1993 р. І тенденція до подальшого падіння зберігається: у квітні 2025 р. закупівлі в Росії скоротилися ще на 22,6% до квітня попереднього року, становивши лише 100 млн євро", – пише видання.

"Що стосується поставок німецької продукції в Росію, то їхня вартість поки що трохи перевищує показник 1993 р., але, мабуть, ненадовго. У квітні експорт впав на 9,3%, склавши всього 600 млн", – зазначено у публікації.

Як підсумок Росія перемістилася з 12-го на 59-е місце в списку постачальників Німеччини (а її частка в німецькому імпорті впала з 2,8% до 0,1%) і з 15-го на 36-те - у списку покупців (частка змінилася з 1,9% до 0,5%).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що німецька державна компанія SEFE та азербайджанська нафтогазова корпорація SOCAR підписали десятирічний контракт про постачання газу. Поставки за цим контрактом розпочнуться у 2025 році, річний обсяг складе приблизно 1,5 мільярда кубічних метрів.

Також повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти можливих планів США і Росії перезапустити проєкт газопроводу "Північний потік-2".

Швейцарський суд постановив, що "Північний потік-2" не буде визнаний банкрутом. Проте, відповідаючи на запитання журналістів, чи можливе у такому разі експлуатація газопроводу, Мерц відповів негативно.

Раніше повідомлялося, що до країни-агресора продовжують надходити товари західних компаній через так званий паралельний імпорт. І в Росії навіть зʼявились окремі компанії, які займаються дотавленням товарів західних компаній до Росії "під ключ".