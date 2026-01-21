Україна та Румунія збираються збудувати нову дорогу
Україна та Румунія погодили спільний інфраструктурний проєкт розвитку прикордонного сполучення на напрямку "Порубне – Сірет", який буде реалізований за фінансування Євросоюзу в межах механізму SAFE (Security Action for Europe).
Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.
Проєкт передбачає будівництво швидкісної дороги Сучава – Сірет (частина автомагістралі A7) на території Румунії з виходом безпосередньо до українського кордону, а також модернізацію української ділянки дороги у напрямку Чернівців.
Зазначається, що саме розвиток під'їзної інфраструктури з українського боку є ключовим елементом проєкту, адже він безпосередньо впливає на пропускну спроможність пункту пропуску "Порубне – Сірет".
Зокрема, проєкт охоплює:
- розширення української ділянки дороги від кордону у напрямку Чернівців до двох смуг руху в кожному напрямку;
- синхронізацію під'їздів і логістичних рішень з новою швидкісною ділянкою Сучава – Сірет (A7) на румунській стороні;
- підготовку інфраструктури до зростання транспортних потоків після завершення будівництва.
До кінця року планується збільшити його пропускну здатність завдяки реконструкції та збільшенню кількості смуг руху.
Читайте також: Дизель-харчування. Як кафе і ресторани виживають на генераторах
Нагадаємо:
Кабінет міністрів погодив виділення понад 2,4 мільярдів гривень на додаткове фінансування доріг та пального для генераторів у прифронтових областях країни.