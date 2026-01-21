Україна та Румунія збираються збудувати нову дорогу

Україна та Румунія погодили спільний інфраструктурний проєкт розвитку прикордонного сполучення на напрямку "Порубне – Сірет", який буде реалізований за фінансування Євросоюзу в межах механізму SAFE (Security Action for Europe).

Проєкт передбачає будівництво швидкісної дороги Сучава – Сірет (частина автомагістралі A7) на території Румунії з виходом безпосередньо до українського кордону, а також модернізацію української ділянки дороги у напрямку Чернівців.

Зазначається, що саме розвиток під'їзної інфраструктури з українського боку є ключовим елементом проєкту, адже він безпосередньо впливає на пропускну спроможність пункту пропуску "Порубне – Сірет".

Зокрема, проєкт охоплює:

розширення української ділянки дороги від кордону у напрямку Чернівців до двох смуг руху в кожному напрямку;

синхронізацію під'їздів і логістичних рішень з новою швидкісною ділянкою Сучава – Сірет (A7) на румунській стороні;

підготовку інфраструктури до зростання транспортних потоків після завершення будівництва.

До кінця року планується збільшити його пропускну здатність завдяки реконструкції та збільшенню кількості смуг руху.

