Україна закликає США накласти санкції на "російський Starlink", поки не пізно

Україна закликає США запровадити санкції проти низки російських компаній, які беруть участь в розробці російської супутникової мережі "Рассвєт" – аналога Starlink.

Про це під час спілкування з пресою повідомив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік, пише Reuters.

Він сказав, що Росія стрімко розширює супутникову мережу "Рассвєт", і зазначив, що плани щодо початку її роботи у 2027 році становлять серйозну загрозу для України.

"Якщо вони запустять "Рассвєт" до кінця 2026 року, то зможуть наводити зброю на українські цілі на нашій території в режимі реального часу", – каже Сєнік.

Він додав, що посольство надасть уряду та Конгресу США детальну інформацію про компанії та осіб, які сприяють розробці проєкту "Рассвєт".

"Якщо проти цих суб'єктів не запровадять санкції, це фактично уможливить реалізацію цієї програми для Росії, що докорінно змінить ситуацію", – наголосив Сєнік.

Росія планує розпочати експлуатацію системи "Рассвєт" у 2027 році. Про це у червні повідомив Алєксєй Шелобков, директор компанії "Ікс Холдинг", яка розробляє цей сервіс.

У березні компанія запустила перші 16 низькоорбітальних супутників і планує протягом кількох років збільшити їх кількість до 900.

Наразі на орбіті перебуває понад 10 000 супутників Starlink. Діяльність Starlink у Росії заборонена, а за використання обладнання цієї системи передбачено штрафи.

Нагадаємо:

Позаштатний радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") вважає, що основна загроза в разі запуску росіянами "Рассвєта" – можливість атакувати Україну БПЛА з онлайн-керуванням через супутники.

Натомість Україна зараз не може використовувати Starlink для онлайн керування БПЛА над Росією, оскільки він не працює на території країни.