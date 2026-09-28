Росіянам заборонили поширювати інформацію про роботу НПЗ

У Росії засекретили та заборонили поширювати в інтернеті інформацію про роботу нафтопереробних заводів.

Про це пише The Moscow Times.

Російський лідер Володимир Путін підписав указ, яким обмежив доступ до інформації "у сфері паливно-енергетичного комплексу".

Згідно з документом, опублікованим на порталі правової інформації, під заборону потрапить поширення даних про роботу російських НПЗ, які стали об'єктами атак. Українські безпілотники цього року вивели з ладу третину потужностей з переробки.

Інформація "про обсяги переробки та виробництва товарів юридичною особою — російським нафтопереробним заводом", згідно з указом, потрапляє до переліку, доступ до якого обмежений.

Також заборонено поширювати відомості про найменування та кількість енерготоварів, що вивозяться, продавців, покупців і посередників, взаєморозрахунки, час і дати поставок, транспортні засоби, які використовуються для перевезення, маршрути, термінали та склади, включаючи їхні географічні координати.

Заборона запроваджується не лише щодо державних органів (наприклад, Росстату, який публікує офіційну статистику), а й щодо ЗМІ та будь-яких публікацій в інтернеті, за винятком повідомлень самої компанії-виробника або експортера.

Конкретні товари, щодо яких запроваджується заборона, згідно з документом, протягом 10 днів має визначити уряд Російської Федерації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росстат припинить публікувати бюлетень про споживчі ціни на бензин і дизельне паливо – російський уряд вніс відповідні зміни до федерального плану статистичних робіт.