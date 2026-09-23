Дипломати побоюються, що російські олігархи почнуть шантажувати ЄС через приклад Усманова

У середу Європейський Союз зіткнувся з дедалі сильнішою критикою через скасування санкцій проти двох російських мільярдерів, причому деякі його члени заявили, що цей крок підриває одну з основ підтримки військових зусиль України та свідчить про те, що блок готовий піддатися шантажу.

Про це повідомляє Reuters.

Під тиском Франції та попри заклики України ЄС у вівторок ухвалив рішення скасувати заморожування активів та заборону на в'їзд щодо російсько-узбецького металургійного магната Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, співзасновника одного з найбільших російських конгломератів.

Троє дипломатів повідомили Reuters, що Франція непублічно заявила партнерам, що Азербайджан використовує справу про санкції щодо Усманова, щоб чинити тиск на Париж у зв'язку з утриманням там двох французьких громадян.

У середу президент Азербайджану Ільхам Алієв помилував громадянина Франції, засудженого за шпигунство, що, за словами Парижа, було "гуманітарним жестом".

Наполягання Франції на скасуванні санкцій щодо Усманова спонукало Люксембург вимагати такого самого ставлення до Фрідмана, який подав проти цієї країни позов на суму 16 мільярдів доларів за замороження його активів.

Білл Браудер, британський фінансист і противник президента Росії Володимира Путіна, заявив, що "кожен російський олігарх, проти якого введено санкції", тепер почне співпрацювати з "дрібними диктатурами по всьому світу", щоб здобути важелі впливу для скасування санкцій.

"Франція щойно відкрила справжню скриньку Пандори", — написав він у X.

За словами дипломатів, уряд інших країн вважали, що у них майже не було вибору, окрім як погодитися на вимогу Франції, яку Париж пов'язав із національною безпекою, в обмін на продовження санкцій щодо Росії стосовно приблизно 3 000 інших осіб та організацій на наступні три роки.

Дипломати з багатьох країн висловили сподівання, що тривалий термін продовження санкцій не дозволить іншим країнам найближчим часом висунути подібні вимоги. Франції вдалося домогтися виконання своєї вимоги частково тому, що термін дії санкцій незабаром мав закінчитися.

У межах ЄС найгостріша критика лунала з боку країн Балтії. Латвія спочатку заблокувала це рішення, а потім погодилася утриматися від голосування.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив агентству Reuters під час сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, що цей крок є "дуже поганим сигналом у невідповідний час, коли Росія фактично посилює тиск на Україну".

Дипломати ЄС, які на умовах анонімності розповідали про внутрішні обговорення, зазначили, що невдоволення цією ініціативою було широко поширене серед усіх 27 країн-членів блоку.

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Нагадаємо:

Країни ЄС погодилися зняти персональні санкції з російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана в межах компромісу, який дозволив продовжити обмеження проти тисяч інших осіб і компаній одразу на три роки.