SpaceX на замовлення Пентагону надасть Україні ширший доступ до мілітаризованого варіанту Starlink
SpaceX отримала контракт Пентагону на розширення доступу України до більш захищеної, мілітаризованої версії своєї супутникової мережі Starlink.
Про це повідомляє Bloomberg.
Контракт означає, що 2 500 терміналів Starlink, які вже знаходяться в Україні, отримають доступ до Starshield, на додаток до 500 терміналів, які були підключені до Starshield.
Starshield - це сисетма засекреченого і зашифрованого сигналу через Starlink, який складніше зламати або заглушити.
"Загалом 3 000 терміналів обслуговуються за цими двома контрактами", - йдеться у повідомленні для Bloomberg News від Управління комерційних супутників Командування космічних систем.
Контракти мають спільну мету "полегшити підключення до Інтернету в Україні". Реалізувати контракт планують до 2025 року.
Контракт був укладений ще у серпні 2024 року. Bloomberg зазначає, що Командування космічних систем відмовилося розкрити вартість нового контракту, хоча попередня угода з Європейським командуванням Збройних сил США на 500 терміналів була укладена на суму близько 40 мільйонів доларів.