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SpaceX по заказу Пентагона предоставит Украине более широкий доступ к милитаризованному варианту Starlink

Владимир Туник-Фриз — 7 декабря, 17:52
SpaceX по заказу Пентагона предоставит Украине более широкий доступ к милитаризованному варианту Starlink
Getty Images

SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, милитаризованной версии своей спутниковой сети Starlink.

Об этом сообщает Bloomberg.

Контракт означает, что 2 500 терминалов Starlink, которые уже находятся в Украине, получат доступ к Starshield, в дополнение к 500 терминалам, которые были подключены к Starshield.

"В общей сложности 3 000 терминалов обслуживаются по этим двум контрактам", - говорится в сообщении для Bloomberg News от Управления коммерческих спутников Командования космических систем.

Контракты имеют общую цель "облегчить подключение к Интернету в Украине". Реализовать контракт планируют до 2025 года.

Контракт был заключен еще в августе 2024 года. Bloomberg отмечает, что Командование космических систем отказалось раскрыть стоимость нового контракта, хотя предыдущая сделка с Европейским командованием Вооруженных сил США на 500 терминалов была заключена на сумму около 40 миллионов долларов.

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SpaceX по заказу Пентагона предоставит Украине более широкий доступ к милитаризованному варианту Starlink
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