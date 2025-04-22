Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Україна найняла американських юристів для угоди про надра, аби не мати претензій від США

Володимир Тунік-Фриз — 22 квітня, 20:24
Україна найняла американських юристів для угоди про надра, аби не мати претензій від США
ОП

Україна найняла американську юридичну фірму, підтриману Білим домом для розробки угоди про надра із США.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час пресконференції.

"Юристи обидві американські компанії, правда по різні боки. Я одразу сказав, що ми наймемо американську компанію, яку підтримає Білий дім, для того щоб потім нас ні у чому не звинуватили", – сказав Зеленський.

Він додав, що наразі юристи працюють над угодою і більше інформації президент про неї не має.

Нагадаємо:

Новий етап переговорів про надра почнеться у США 24 квітня, зараз опрацьовуються технічні питання та формулювання щодо роботи майбутнього інвестиційного фонду.

Зеленський США надра

надра

Україна найняла американських юристів для угоди про надра, аби не мати претензій від США
Кабмін виділив 113 мільйонів на консультації щодо угоди про надра зі США
СБУ перевіряє витік інформації угоди про надра за допомогою поліграфа – FT

Останні новини