Україна найняла американських юристів для угоди про надра, аби не мати претензій від США

Україна найняла американську юридичну фірму, підтриману Білим домом для розробки угоди про надра із США.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час пресконференції.

"Юристи обидві американські компанії, правда по різні боки. Я одразу сказав, що ми наймемо американську компанію, яку підтримає Білий дім, для того щоб потім нас ні у чому не звинуватили", – сказав Зеленський.

Він додав, що наразі юристи працюють над угодою і більше інформації президент про неї не має.

Нагадаємо:

Новий етап переговорів про надра почнеться у США 24 квітня, зараз опрацьовуються технічні питання та формулювання щодо роботи майбутнього інвестиційного фонду.