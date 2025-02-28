Украина и США не подписали соглашение о недрах

Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп не смогли подписать соглашение о недрах.

Об этом сообщает старший корреспондент Белого дома Жаки Генрих.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что 28 февраля подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение по редкоземельным минералам.

Во время совместной пресс-конференции Трампа и Зеленского между президентами состоялся спор.

После этого Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после заявления президента США о том, что президент Украины не готов к миру.

По информации журналистки Fox News, подписание соглашения так и не состоялось.

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Напомним:

Во вторник 25 февраля стало известно, что Украина и США окончательно согласовали условия двустороннего соглашения о добыче украинских редкоземельных ископаемых.

Для обсуждения экономического партнерства с Украиной 13 февраля в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент. Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

По данным СМИ, администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако Зеленский отказался подписывать документ.

15 февраля Зеленский заявил, что Украина не отказывается от соглашения о недрах, анонсированного президентом США Дональдом Трампом, но пока документ не готов к подписанию.

Предыдущее соглашение о недрах предусматривало создание коммерческого фонда, в котором США будут иметь 100% контроль, а Украина будет выделять на него средства.

Зеленский отметил, что он не собирается признавать соглашение, по которому Украина будет должна Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов. Он также отметил, что одно наличие американского бизнеса в Украине не будет гарантировать безопасность.