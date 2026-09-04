Новини 4 вересня: купюра 2000 грн, бюджетна ситуація в Україні найгірша з 2022 року

Про США. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі спричиняють глобальний енергетичний шок і підвищують світові ціни на пальне.

Про банкноти. Від 4 вересня 2026 року банкнота номіналом у 2000 гривень офіційно входить в обіг.

Про атаки РФ. На Одещині росіяни атакували цивільну інфраструктуру: постраждали дві людини, загорілося кілька вантажівок.

Про Херсон. Через посилення російських обстрілів Херсон наразі отримує стільки ж електроенергії, скільки один супермаркет у Києві.

Про бюджет. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

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Талібан переміг, народ – ні: як функціонує економіка Афганістану

П'ять років тому радикальний ісламістський рух Талібан увійшов до Кабула і захопив владу в Афганістані на тлі хаотичного виведення з країни військ США.