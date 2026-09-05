Біля головного нафтового острова Ірану пролунали вибухи

Поблизу іранського острова Харг у Перській затоці, де розташований один із головних нафтових терміналів країни, чули вибухи. Їхнє походження невідоме.

Про це пише Reuters із посиланням на напівофіційне іранське агентство Fars.

За словами кореспондента Fars на острові, звуки вибухів долинали з боку затоки, проте ознак диму він не бачив.

Пов'язане з іранською владою агентство Nournews поширило непідтверджені повідомлення місцевих джерел про можливий удар по іранському танкеру поблизу Харга. За цією версією, судно атакували ракетою американські сили.

На момент публікації повідомлення іранська влада офіційно не коментувала подію. Підтвердження удару по танкеру немає.

Довідка. Острів Харг є терміналом майже для всього іранського експорту нафти. Він забезпечує майже всі поставки і здатність завантажувати близько 7 млн барелів нафти на добу.

Reuters називає Харг вузлом для приблизно 90% іранського нафтового експорту.

Нагадаємо:

У травні супутникові дані свідчили про зупинку експорту нафти з острова Харг.