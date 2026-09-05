США зробили партнером у нафті Венесуели мільярдера, якого самі розслідували за відмивання

Партнером США у столітній нафтовій концесії у Венесуелі став Алехандро Бетанкур — бізнесмен, якого американські прокурори розслідували у справі про виведення понад мільярда доларів із державної PDVSA, а федеральне розслідування проти нього зупинили.

Про це пише агентство Reuters.

США отримують доступ приблизно до п'ятої частини запасів сирої нафти Венесуели на десятиліття. Управління стратегічного капіталу Пентагону отримує 35% у North American Blue Energy Partners (NABEP) — компанії Бетанкура, яка вже видобуває нафту у Венесуелі.

Держдепартамент США отримує право купувати 20% нафти NABEP за собівартістю, а також пріоритетний доступ до решти 80% видобутку.

Четверо людей, обізнаних із політикою США щодо Венесуели, заявили, що він відігравав ключову роль у стратегії та плануванні Вашингтона напередодні операції 3 січня, внаслідок якої колишнього президента Мадуро усунули від влади та доставили до Нью-Йорка для висунення обвинувачень у наркоторгівлі.

На запитання про розслідування щодо Бетанкура американський посадовець, який попросив не називати його імені, заявив, що більшість юридичних претензій стосуються подій майже десятирічної давнини і що наразі Бетанкур не має юридичних проблем у США.

За словами посадовця, досвід NABEP у видобутку нафти у Венесуелі зробив Бетанкура найкращим партнером для нарощування виробництва в межах цієї домовленості.

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Нагадаємо:

Наприкінці серпня Трамп оголосив про найбільшу нафтову угоду США з Венесуелою.

Раніше стало відомо, що пов'язані з Трампом компанії заходять у нафту Венесуели, а Вашингтон витісняє Китай і Росію з венесуельських родовищ.