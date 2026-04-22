Голова торгового відомства Трампа закликає союзників США платити більше за важливі мінерали

Голова торгового відомства адміністрації Дональда Трампа повідомив союзникам США, що вони повинні платити більше за важливі мінерали, які постачаються з-поза меж Китаю, оскільки Вашингтон намагається покласти край монополії Пекіна на постачання.

Про це повідомляє Financial Times.

Джеймісон Грір, торговий представник США, заявив, що американські союзники повинні бути готові платити "премію за національну безпеку" за корисні копалини, які будуть поставлятися з пропонованої групи торгових партнерів, включаючи Європу.

США хочуть, щоб цей клуб країн торгував корисними копалинами за встановленими мінімальними цінами, щоб захистити свої інвестиції у видобуток та переробку, і можуть накласти на зовнішніх виробників — таких як Китай — високі мита або інші бар'єри, щоб запобігти зниженню ними цін.

Однак ця пропозиція вже викликала занепокоєння у деяких союзників, за словами осіб, обізнаних із закритими переговорами між Вашингтоном та іноземними урядовцями, які побоюються, що ця нова схема підвищить витрати для бізнесу та спровокує торговельні санкції з боку Китаю.

Розбіжності щодо деталей цієї схеми підкреслюють складність протидії десятиліттям ретельних інвестицій Китаю у ключові сектори та виникають у той час, коли заможні економіки борються зі стрімким зростанням цін на енергоносії та інфляцією, спричиненою війною в Ірані.

"Коли торгові партнери висловлюють занепокоєння щодо економічних витрат, пов'язаних із мінімальними цінами або механізмами, я просто кажу: те, про що ви говорите, тобто економічна ефективність, — саме це і є причиною того, що ми опинилися в такій ситуації", — сказав Грір виданню FT.

Кілька осіб, обізнаних з переговорами між Вашингтоном та його торговими партнерами, зазначили, що існують побоювання, що захист мінералів призведе до зростання витрат у таких секторах, як оборона, автомобілебудування та чиста енергетика.

Союзники США також потайки стурбовані тим, що ця схема може спровокувати відповідні заходи з боку Китаю, який може виступити проти введення торговельних обмежень щодо своїх корисних копалин, зазначили джерела.

Нагадаємо:

