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У США закликали до контролю за компанією, що заснована людьми з Huawei

Володимир Тунік-Фриз — 18 січня, 17:45
У США закликали до контролю за компанією, що заснована людьми з Huawei
Getty Images

Провідний діяч Республіканської партії США висловив думку, що китайський виробники телекомунікаційного обладнання Baicells, що заснований ветеранами компанії Huawei потребує суворого контролю.

Про це повідомляє Reuters.

"Присутність цієї компанії - або будь-якої компанії з відомими кібер-вразливостями в їхніх продуктах - в будь-якій точці США має викликати значну тривогу з точки зору національної безпеки.

Комуністична партія Китаю невпинно докладає зусиль для експорту своєї деспотичної системи стеження, і такі компанії, як Baicells, незважаючи на їхні заяви про безпеку, повинні бути ретельно перевірені".", - сказав провідний республіканець у Спеціальному комітеті Палати представників з питань Китаю Джон Муленаар.

Сунь Лісінь, голова пекінської компанії Baicells Technologies Lt, зазначив у своїй заяві, що навіть найбільші виробники програмного забезпечення, обладнання та мобільних телефонів ніколи не зроблять заяву про те, що їхня продукція "не має вразливостей у сфері безпеки".

Раніше компанія Baicells заявила в заяві Reuters, що не вважає, що її базові станції становлять загрозу безпеці, і що вона готова співпрацювати з будь-яким американським розслідуванням.

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У США закликали до контролю за компанією, що заснована людьми з Huawei
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