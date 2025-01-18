У США закликали до контролю за компанією, що заснована людьми з Huawei

Провідний діяч Республіканської партії США висловив думку, що китайський виробники телекомунікаційного обладнання Baicells, що заснований ветеранами компанії Huawei потребує суворого контролю.

Про це повідомляє Reuters.

"Присутність цієї компанії - або будь-якої компанії з відомими кібер-вразливостями в їхніх продуктах - в будь-якій точці США має викликати значну тривогу з точки зору національної безпеки.

Комуністична партія Китаю невпинно докладає зусиль для експорту своєї деспотичної системи стеження, і такі компанії, як Baicells, незважаючи на їхні заяви про безпеку, повинні бути ретельно перевірені".", - сказав провідний республіканець у Спеціальному комітеті Палати представників з питань Китаю Джон Муленаар.

Сунь Лісінь, голова пекінської компанії Baicells Technologies Lt, зазначив у своїй заяві, що навіть найбільші виробники програмного забезпечення, обладнання та мобільних телефонів ніколи не зроблять заяву про те, що їхня продукція "не має вразливостей у сфері безпеки".

Раніше компанія Baicells заявила в заяві Reuters, що не вважає, що її базові станції становлять загрозу безпеці, і що вона готова співпрацювати з будь-яким американським розслідуванням.