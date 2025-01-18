В США призвали к контролю за компанией, основанной людьми из Huawei

Ведущий деятель Республиканской партии США высказал мнение, что китайский производители телекоммуникационного оборудования Baicells, основанный ветеранами компании Huawei нуждается в строгом контроле.

Об этом сообщает Reuters.

"Присутствие этой компании - или любой компании с известными кибер-уязвимостями в их продуктах - в любой точке США должно вызывать значительную тревогу с точки зрения национальной безопасности.

Коммунистическая партия Китая неустанно прилагает усилия для экспорта своей деспотической системы слежки, и такие компании, как Baicells, несмотря на их заявления о безопасности, должны быть тщательно проверены", - сказал ведущий республиканец в Специальном комитете Палаты представителей по вопросам Китая Джон Муленаар.

Сунь Лисинь, глава пекинской компании Baicells Technologies Lt, отметил в своем заявлении, что даже крупнейшие производители программного обеспечения, оборудования и мобильных телефонов никогда не сделают заявление о том, что их продукция "не имеет уязвимостей в сфере безопасности".

Ранее компания Baicells заявила в заявлении Reuters, что не считает, что ее базовые станции представляют угрозу безопасности, и что она готова сотрудничать с любым американским расследованием.