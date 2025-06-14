Трамп задекларував активи на 1,6 мільярда доларів: що в переліку

Президент США Дональд Трамп задекларував активи на суму щонайменше 1,6 мільярда доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт про фінансові результати Трампа.

Як зазначає видання, хоча Трамп заявляв, що передав свій бізнес у траст, яким керують його діти, проте розкрита інформація показує, що доходи з цих джерел зрештою все ж таки надходять до президента.

Це призвело до звинувачень у конфлікті інтересів. Тому що деякі з його бізнесів у таких сферах, як криптовалюта, отримують вигоду від змін у політиці США за його часів.

Фінансову декларацію було подано 13 червня, і в ній не було зазначено період, який вона охоплювала.

Зокрема, мем-криптомонета $TRUMP, випущена на початку цього року, принесла приблизно 320 мільйонів доларів комісійних, хоча публічно невідомо, як ця сума була розподілена між організацією, контрольованою Трампом, та її партнерами.

Крім цього, родина Трампів отримала понад 400 мільйонів доларів від World Liberty Financial. яка працює в сфері децентралізованих фінансів. Згідно з декларацією, сам президент США отримав 57,35 мільйона доларів від продажу токенів у World Liberty.

Трампу також належить частка в Trump Media & Technology Group, яка володіє соцмережею Truth Social.

Разом з тим Трамп задекларував дохід щонайменше у розмірі 12 мільйонів доларів відсотків та дивідендів від пасивних інвестицій на щонайменше 211 мільйонів доларів, показують розрахунки Reuters.

У звіті також зазначено дохід від нерухомості Трампа у Флориді. Гольф-курорти Jupiter, Doral, West Palm Beach та Mar-a-Lago принесли щонайменше 217,7 мільйона доларів доходу.

Трамп також отримав роялті 1,3 мільйона доларів від Greenwood Bible, 2,8 мільйона доларів – від годинників бренду Trump та 2,5 мільйона доларів від кросівок та парфумів того ж бренду.

Ще президент США задекларував дохід 1,16 мільйона доларів від продажу NFT-карток з його зображенням.

Нагадаємо:

Наприкінці травня стало відомо, що медіагрупа родини Трампів планує залучити $3 мільярди, щоб інвестувати в криптовалюти, зокрема Bitcoin, на тлі того, як президент США обіцяє зробити країну "криптовалютною столицею світу".