Семья Трампа будет производить золотой "трампфон" и создаст собственного мобильного оператора

Семья президента Дональда Трампа выходит на рынок мобильной связи с собственным оператором.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания позиционирует себя как использующая оборудование только производства США.

Сыновья Трампа, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, представили услугу под названием T1 Mobile в понедельник в Trump Tower в Нью-Йорке в 10-ю годовщину объявления их отцом о том, что он будет баллотироваться на президентских выборах 2016 года.

Сервис под брендом Трампа заявил, что будет использовать сетевые возможности всех трех основных операторов США - T-Mobile US Inc., Verizon Communications Inc. и AT&T Inc.

T1 Mobile использует имя "Trump" по лицензии на торговую марку, подобно другим предприятиям под брендом Trump. Согласно веб-сайту Trump Mobile, Trump Organization не участвует в разработке смартфона, его производстве, предоставлении или продаже услуг сотовой связи.

Компания также производит собственное устройство Android в США, которое, согласно объявлению, будет стоить 499 долларов и будет доступно в "элегантной золотой" версии.

Как сообщает Reuters, почти все смартфоны, купленные в США, производятся за рубежом - преимущественно в Китае, Южной Корее, а также все чаще в Индии и Вьетнаме.

Только одна американская компания производит смартфоны внутри страны - калифорнийская Purism, которая выпускает телефоны Liberty, продающиеся за 1999 долларов.

Кроме корпуса, который поставляется из Китая, все компоненты изготавливаются и собираются в США, включая программное обеспечение операционной системы, которое разрабатывается собственными силами.

Напомним:

