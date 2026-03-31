СОТ не здатна вирішити проблеми сьогодення – торговельний представник США

Володимир Тунік-Фриз — 31 березня, 20:45
У США розкритикували світову організацію торгівлі
Фото: Getty Images

Світова організація торгівлі не здатна вирішити основні проблеми глобальної торговельної системи, але США не готові вийти з цієї організації, заявив у вівторок торговий представник США Джеймісон Грір.

Про це повідомляє Reuters.

У прямому ефірі телеканалу Bloomberg Гріру було поставлено запитання, чи планує Вашингтон вийти зі СОТ після того, як міністри торгівлі на зустрічі в Камеруні не змогли домовитися про продовження мораторію на мита на електронну комерцію та просування деяких основних реформ.

"Я б просто сказав, що здатність Світової організації торгівлі задовольняти потреби сьогодення – вирішувати структурні дисбаланси, валютні питання, величезний експортний профіцит інших країн.

СОТ ніколи не була здатна вирішувати ці питання, і не буде здатна й надалі. Вона ледь може вирішувати питання, що стоять на її поточному порядку денному", – сказав Грір.

Він зазначив, що США в Яунде висунули пропозиції щодо реформ, критеріїв визначення того, які країни можуть отримати торговельні пільги для розвитку, а також щодо забезпечення можливості для країн коригувати свої тарифні ставки відповідно до основних національних інтересів.

За його словами, з цього приводу існував майже консенсус, але такі країни, як Бразилія та Туреччина, зрештою виступили проти цього пакету.

"Це також є своєрідним "доказом № 1" того, що СОТ не здатна вирішити ці основні виклики", – сказав він.

Мораторій СОТ на мита на цифрову передачу даних у сфері електронної комерції закінчився після 28 років – на три роки менше, ніж вік самої СОТ – і очікувалося, що міністри відновлять переговори щодо його продовження в Женеві.

Грір заявив пізно в понеділок, що якщо мораторій не буде продовжено, США шукатимуть альтернативну багатосторонню угоду з "однодумними" країнами, щоб поновити його з метою збереження технологічних інновацій США.

