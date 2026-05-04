В Україні знизився час простою ТЦ через повітряні тривоги: проте в деяких регіонах - зріс

В Україні знизився час простою ТЦ через повітряні тривоги

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торговельних центрів в квітні 2026 року знизилась у порівнянні з березнем на 2,4 % і становить 16,2 %, що є найменшим показником з початку року.

Про це повідомили в Українській раді торгових центрів (УРТЦ).

Проте рік тому, у квітні 2025 року, цей показник був на значно нижчому рівні – 10,3 %.

Всі інші показники (кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог в робочий час ТЦ) також в цілому покращились.

П'ятірка регіонів, в яких найчастіше лунали повітряні тривоги протягом робочого часу ТЦ, у порівнянні з березнем не змінилась.

За підсумками квітня вона виглядає наступним чином: Донецька область (77,5 %), Сумська область (63,3 %), Запорізька область (45,3 %), Харківська область (42,8 %), Чернігівська обл. (26,9 %).

З цієї п'ятірки тільки в Харківській області цей показник за місяць погіршився.

Втім найбільш істотно він погіршився в Чернівецькій області: 1,9 % на відміну від 0,4 % місяцем раніше.

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 146,2 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у квітні 2026 – 3,8 робочих днів.

Нагадаємо:

Цьогоріч у березні через повітряні тривоги торговельні центри втратили 4,8 робочих днів – частка тривалості повітряних тривог склала 18,6%, рік тому цей показник дорівнював 11%.