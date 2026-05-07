СОТ вперше з 1998 року не змогла домовитись про мораторій на мита у електронній комерції

Члени СОТ вперше за 28 років не домовились щодо однієї зі спільних політик

Згідно з оприлюдненим документом, у четвер США та понад десяток інших країн, серед яких Японія, Південна Корея, Сінгапур та Австралія, уклали власну угоду про відмову від введення мит на електронну комерцію після того, як не вдалося досягти згоди щодо виходу з глухого кута у відносинах з Бразилією.

Про це повідомляє Reuters.

Бразилія виступила проти продовження глобальної угоди на переговорах у Світовій організації торгівлі.

Невдача на зустрічі високого рівня СОТ у Яунде, Камерун, у березні щодо продовження довготривалого мораторію на мита для транскордонного стримінгу та завантажень стала ще одним ударом по ролі СОТ у встановленні правил світової торгівлі.

Мораторій, узгоджений у 1998 році і регулярно поновлюваний з того часу, забороняє мита на транскордонні електронні передачі, такі як потокове відтворення музики чи фільмів та завантаження програмного забезпечення.

Члени СОТ з великими цифровими економіками — зокрема США, Європейський Союз, Канада та Японія — стверджують, що це забезпечує передбачуваність для глобальної цифрової торгівлі, і хочуть, щоб це стало постійним.

У четвер 7 травня 19 країн, серед яких США, Японія, Південна Корея, Сінгапур, Австралія, Норвегія та Аргентина, оголосили про укладену між собою угоду не стягувати мита на електронні передачі на невизначений термін.

У остаточному тексті підтверджено, що угода набере чинності 8 травня, водночас висловлено розчарування з приводу закінчення терміну дії багатостороннього мораторію.

Нагадаємо:

Світова організація торгівлі не здатна вирішити основні проблеми глобальної торговельної системи, але США не готові вийти з цієї організації, заявив у вівторок торговий представник США Джеймісон Грір.