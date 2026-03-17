Тарифи Трампа обійшлися світовому автопрому в понад 35 мільярдів доларів

Світова автомобільна промисловість втратила не менше 35,4 млрд дол. через тарифи, накладені президентом США Дональдом Трампом, на автомобілі та запчастини для них.

Про це пише Automotive News.

Серед усіх автовиробників з найбільшими витратами на тарифи зіткнулася японська марка Toyota: компанія прогнозує 9,1 млрд дол. витрат на тарифи у 2026 фінансовому році, який закінчується 31 березня.

Американські автовиробники Ford Motor Company, General Motors та Stellantis (раніше – Chrysler) витратили на тарифи у 2025 році 6,5 млрд дол.

Інші виробники авто, такі як BMW, Honda, Hyundai-Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru та Volkswagen, прогнозують витрати на понад 1 млрд дол.

Також впливає реструктуризація виробництва. Після того, як адміністрація Трампа скасувала субсидію на придбання електрокарів, багато автовиробників скоротили їхнє виробництво. За даними видання, витрати на реструктуризацію електромобілів наближаються до 70 млрд дол.

Тарифи запроваджувалися Білим домом як стимул для автовиробників і постачальників запчастин виробляти свої товари на території США.

Проте через рік після запровадження нових мит на авто та запчастини автовиробники досі намагаються зрозуміти, які тарифи залишаться, а які можуть бути знижені або скасовані.

"Це все ще досить складно, оскільки адміністрація не була достатньо чіткою та послідовною у застосуванні – що залишиться, що підвищиться, що знизиться і що буде додано", – сказав Ден Гірш, співкерівник глобальної автомобільної та промислової практики в AlixPartners.

20 лютого Верховний суд США скасував масштабні глобальні мита Трампа, визнавши їх нелегальними. Після цього Трамп заявив про підвищення тимчасової митної ставку на імпорт до США з усіх країн з 10% до 15%.

Водночас окремі тарифи на автомобілі та запчастини продовжують діяти. Наприклад, тариф у 102,5% на китайські електрокари, запроваджений ще адміністрацією Джо Байдена у 2024 році, продовжує діяти.