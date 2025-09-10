Meta і TikTok виграли судовий процес проти ЄС

Meta Platforms і TikTok у середу виграли судовий процес проти Європейського Союзу щодо накладення на них наглядових зборів відповідно до історичних технологічних правил.

Про це повідомляє Reuters.

Meta і TikTok, що належить ByteDance, подали позов проти Європейської комісії після того, як на них було накладено наглядний збір у розмірі 0,05% від їхнього річного чистого доходу в усьому світі для покриття витрат виконавчої влади ЄС на моніторинг дотримання ними Закону про цифрові послуги (DSA).

Розмір щорічного збору залежить від середньої кількості активних користувачів на місяць для кожної компанії та від того, чи отримала кожна з них прибуток або збиток у попередньому фінансовому році.

Загальний суд у Люксембурзі став на бік Meta і TikTok, давши регуляторам ЄС 12 місяців на виправлення своєї методології за допомогою іншого правового акту.

"Ця методологія... мала бути прийнята не в контексті виконавчих рішень, а в делегованому акті, відповідно до правил, встановлених в DSA", — заявили судді.

DSA, який набрав чинності в листопаді 2022 року, вимагає від великих онлайн-платформ вживати більше заходів для боротьби з незаконним контентом на своїх платформах.

Згідно із Законом, компаніям можуть загрожувати штрафи в розмірі до 6% їхнього річного глобального обороту.

