Ще 11 авіакомпаній планують відновити рейси до Сирії

Європейські та арабські авіакомпанії відновлюють авіарейси до Сирії, однак Ізраїльські авіаудари цьому заважають.

Про це повідомляє Reuters.

Сирія повністю відкрила свій повітряний простір 24 червня.

Серед охочих відновити авіасполучення із Сирією – найбільший міжнародний перевізник світу, дубайська авіакомпанія Emirates, а також перші дві авіакомпанії з Європейського Союзу, які здійснюватимуть рейси до Сирії з 2011 року: румунська Dan Air і грецька Air Mediterranean.

Такі як Lufthansa та Air France KLM, які до війни виконували рейси до Сирії, відвідали аеропорт Дамаска, щоб оцінити інфраструктуру та колишні офіси.

Водночас авіакомпанії стурбовані станом авіаційної інфраструктури Сирії та управлінням цією галуззю.

"Необхідно досягти прогресу в регуляторному нагляді, інвестиціях в інфраструктуру та дотриманні міжнародних стандартів безпеки та експлуатації", — заявила галузева організація Міжнародна асоціація повітряного транспорту.

Royal Jordanian, FlyDubai, Turkish Airlines і Qatar Airways, минулого місяця були змушені скасувати багато своїх нещодавно запущених рейсів, оскільки повітряний простір у всьому Близькому Сході був закритий для цивільного повітряного руху через повітряні та ракетні атаки за участю Ізраїлю, США та Ірану.

15 липня Ізраїль завдавав ударів по сирійських урядових силах на південному заході Сирії, пообіцявши зберегти демілітаризований статус цього району та захистити друзьку меншину, що там проживає.

Велика Британія та США, все ще рекомендують своїм авіакомпаніям уникати польотів над Сирією. Європейський авіаційний регулятор EASA заявляє, що існує ризик як навмисного націлювання, так і помилкової ідентифікації цивільних літаків.