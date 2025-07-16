Еще 11 авиакомпаний планируют возобновить рейсы в Сирию

Европейские и арабские авиакомпании возобновляют авиарейсы в Сирию, однако Израильские авиаудары этому мешают.

Об этом сообщает Reuters.

Сирия полностью открыла свое воздушное пространство 24 июня.

Среди желающих возобновить авиасообщение с Сирией - крупнейший международный перевозчик мира, дубайская авиакомпания Emirates, а также первые две авиакомпании из Европейского Союза, которые будут осуществлять рейсы в Сирию с 2011 года: румынская Dan Air и греческая Air Mediterranean.

Такие как Lufthansa и Air France KLM, которые до войны выполняли рейсы в Сирию, посетили аэропорт Дамаска, чтобы оценить инфраструктуру и бывшие офисы.

В то же время авиакомпании обеспокоены состоянием авиационной инфраструктуры Сирии и управлением этой отраслью.

"Необходимо достичь прогресса в регуляторном надзоре, инвестициях в инфраструктуру и соблюдении международных стандартов безопасности и эксплуатации", - заявила отраслевая организация Международная ассоциация воздушного транспорта.

Royal Jordanian, FlyDubai, Turkish Airlines и Qatar Airways, в прошлом месяце были вынуждены отменить многие из своих недавно запущенных рейсов, поскольку воздушное пространство во всем Ближнем Востоке было закрыто для гражданского воздушного движения из-за воздушных и ракетных атак с участием Израиля, США и Ирана.

15 июля Израиль наносил удары по сирийским правительственным силам на юго-западе Сирии, пообещав сохранить демилитаризованный статус этого района и защитить проживающее там дружеское меньшинство.

Великобритания и США, все еще рекомендуют своим авиакомпаниям избегать полетов над Сирией. Европейский авиационный регулятор EASA заявляет, что существует риск как преднамеренного нацеливания, так и ошибочной идентификации гражданских самолетов.