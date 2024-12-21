У Абхазії бідкаються через дефіцит електроенергії: РФ не допомагає

Самопроголошений президент сепаратиського регіону Абхазії , що знаходиться під впливом РФ, Бадра Гунба попередив у суботу, що республіці загрожує гуманітарна катастрофа через критичну нестачу електроенергії.

Про це повідомляє Reuters.

Так званий лідер сепаратиського утворення заявив у суботу, що він знову звернувся до Росії з проханням про допомогу з постачанням електроенергії після того, як виконуючий обов'язки міністра енергетики заявив на початку цього тижня, що Москва не відповіла на прохання республіки про допомогу.

"Абхазія може зіткнутися з гуманітарною катастрофою. Ми опинилися в повній темряві, в прямому і переносному сенсі", - сказав він.

Раніше цього місяця енергетична компанія під контролем сепаратистів «Чорноморенерго» заявила, що скорочує постачання електроенергії до менш ніж трьох годин протягом дня, щоб впоратися зі скороченням запасів.

«Вимкнення світла на 9-11 годин на добу - це вирок системам охорони здоров'я та освіти», - сказав Гунба у відеозверненні, опублікованому на його офіційному Telegram-каналі в суботу.

Абхазія занурилася в кризу минулого місяця, коли протестувальники штурмували її парламент, виступаючи проти інвестиційної угоди з Росією. Тодішній президент Аслан Бжанія був змушений піти у відставку, а Гунба, на той час віце-президент, став тимчасовим лідером.

Кризу загострило рішення Москви у вересні призупинити соціальні виплати Абхазії, які використовувалися для виплати зарплат бюджетникам, зокрема, лікарям і вчителям.

Дефіцит електроенергії, характерний для Абхазії в зимові місяці, почався на початку грудня, коли низький рівень води на греблі Енгурської ГЕС призвів до її аварійного відключення.