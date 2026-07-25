У Грузії стався другий блекаут за два дні

У Грузії відбувся другий блекаут за два дні

Вранці 25 липня Грузія зіткнулася з масштабними та раптовими відключеннями світла вдруге за два дні.

Про це пише грузинське медіа Newsgeorgia.

Збій у національній енергосистемі стався близько 08:00 за місцевим часом. Наразі відомо, що відключення торкнулися столиці, а також міст Батумі, Кутаїсі та низки інших населених пунктів.

У Тбілісі було призупинено роботу метрополітену, виникли проблеми з рухом поїздів, а через зупинку помпових станцій почалися перебої з водопостачанням. Також повідомляється про нестабільну роботу мобільного інтернету.

Процес відновлення розпочався оперативно – в окремих районах Тбілісі світло з'явилося через пів години після збою.

Цей блекаут стався менш ніж через 30 годин після попередньої великої аварії, яка залишила Грузію без електроенергії в ніч на 24 липня. Тоді відновлення енергомережі зайняло майже всю ніч.

Напередодні Національна комісія з регулювання енергетики та водопостачання Грузії скликала екстрене засідання та оголосила про початок невідкладного розслідування причин першого відключення

Офіційні версії причин першого блекауту досі не оприлюднені. Версії про аварію на ГЕС та збій на сполученні з енергомережею Туреччини грузинська влада спростувала.

Нагадаємо:

Нафтопереробний завод у грузинському Кулеві потрапив до 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії – ЄС вводить проти грузинського заводу заборону на транзакції, вона набуде чинності через шість місяців.